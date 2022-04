Alerte à la pollution dans la Vaipuarii à Punaauia

Les effluves de fosse sceptique qui s’échappent d’un caniveau dans le ruisseau Vaipuarii depuis une semaine a de quoi indisposer les riverains. “On a commencé à sentir une odeur un peu forte et ça a augmenté”, témoigne l’un des habitants du quartier, Uwe Schreyer. “Aujourd’hui, ça va encore puisque le temps est couvert, mais hier, le temps était ensoleillé et dans le quartier, l’air était irrespirable. Tu ne peux pas boire une tasse de thé ou boire quelque chose, c’est affreux”.

Le ruisseau Vaipuarii à Punaauia (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

A l’origine de ce triste spectacle : une avarie sur le réseau d’assainissement des eaux usées. Plus précisément “une casse qu’il y a eu sur le réseau et qui s’est produite la semaine dernière à l’issue de travaux du service de l’équipement. Des travaux classiques d’entretien de la voirie au niveau de la route des plaines”, détaille Nicolas Bertholon, le président de la SEM Vaitama. “A partir du moment où il y a eu de la casse, il y a eu un déversement des eaux dans les réseaux”.

Des travaux ont été diligentés sur le champ par la Sem assainissement des eaux de Tahiti. De son côté, la commune de Punaauia se charge d’épurer au plus vite les canalisations, d’autant que le ruisseau se jette dans la baie de la pointe des pêcheurs.

Le ruisseau se jette dans la baie de la pointe des pêcheurs (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“On a fait le nécessaire avec les services de pompiers de la commune pour nettoyer les caniveaux et ensuite faire écouler de l’eau propre pour nettoyer ces mêmes caniveaux”, explique Nicolas Bertholon. Selon lui, “si ça sent encore mauvais, c’est qu’il n’y a pas eu assez d’eau [pour évacuer les eaux usées]. On pourra faire intervenir encore les pompiers pour remettre un peu plus d’eau. D’un autre côté, on est en période sèche encore en ce moment. Quand il va se mettre à pleuvoir, ça va dégager toutes ces eaux-là”.