Adoption d’un comité de gestion commun pour les zones de pêche réglementée de Mahina

Garantir le suivi des deux zones, prendre part à la gestion pêche et avertir les autorités compétentes si nécessaire, telles seront les missions du Comité. Les membres de ce groupe comptent aussi bien des représentants des autorités publiques (commune et direction des ressources marines) que des représentent des pêcheurs et riverains.

Les ZPR sont des zones délimitées de l’espace maritime régies par un ensemble de règles qui encadrent la pêche. Ce mécanisme vise au respect de l’environnement mais aussi à la résolution des conflits d’usage.

Dans le cas des ZPR de Mahina, les règles suivantes sont en vigueur :

Toute pêche ou détention d’espèce marine en enclos, viviers ou parc sont interdites dans la ZPR « Hotu Ora », couvrant la moitié Est du récif de la pointe Venus, du rivage jusqu’à 100 mètres au-delà du récif ;

Toute pêche au filet est interdite dans la ZPR « Baie de Muriavai », s’étendant de la limite Est de la ZPR « Hotu Ora » au motu A’au, face au quartier Hitimahana. »

Une contravention de 179 000 francs pour le non-respect de ces règles

Réparties entre l’archipel de la société, les Marquises et les Tuamotu, de nombreuses ZPR encadrent les mers polynésiennes. Des panneaux de signalisation à terre et en mer, ainsi que des amers (point de repère pour la navigation en maritime) de couleur jaune permettent de repérer ces zones. Vous pouvez retrouver les cartes qui indiquent les positions des ZPR ici. La transgression de ces règles conduit à une contravention de 5ème classe (environ 179 000 Fcfp).

La ZPR de Tahiti