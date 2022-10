7ème Forum de l’Economie bleue de Polynésie : le programme

Le 7ème Forum de l’Economie bleue, organisé par le Cluster maritime de Polynésie française en partenariat avec le ministère de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines, avec le soutien de STHMarine, rassemblera plus d’une centaine d’acteurs publics et privés du maritime.

Tous les domaines de l’économie bleue seront représentés : ressources marines (pêche, aquaculture, perliculture), formations maritimes pour les problématiques liées au manque de marins et à la montée en compétences, transport maritime interinsulaire et international, infrastructures portuaires et nautiques, construction et réparation navale, tourisme nautique et croisière, énergies marines renouvelables, recherche et innovation, sécurité et sauvetage en mer, préservation de l’environnement marin et de la biodiversité marine, ainsi que les services en appui au développement de projets structurants.

L’objectif de cet événement est d’aboutir à des propositions et recommandations qui pourront abonder l’écriture d’une nouvelle feuille de route maritime pour la Polynésie française, afin de déployer le potentiel de l’économie bleue pour la décennie à venir et de trouver les bons arbitrages dans la recherche d’équilibre entre la productivité de nos secteurs, la préservation à long terme de nos milieux marins et la résilience au changement climatique pour nos îles.

Le 7ème Forum de l’Economie bleue sera aussi l’occasion de faire un point d’étape pour le Cluster maritime de Polynésie française après huit ans d’existence. Un « baromètre » 2014-2022 sera présenté, ainsi que trois sujets majeurs avec prises de parole d’experts : « Le maritime dans la société polynésienne », « Transports et modernisation portuaire » et « Le maritime : la cause des archipels ».

Les ateliers se déclineront ensuite en quatre thématiques : « Santé, productivité et résilience du milieu marin », « Les filières maritimes en appui au développement durable », « Gouvernance et engagement maritimes » et « Les ambitions pour la formation aux métiers de la mer ».