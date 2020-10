Yvonnick Raffin rencontre le directeur général des Outre-mer

À l’approche de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, le ministre a tenu à sensibiliser le directeur général sur la nécessité pour le Pays de pouvoir disposer des moyens relevant du ministère des Outre-mer, en particulier pour l’année prochaine qui s’annonce complexe.

Le ministre et le directeur général en ont profité pour examiner les principaux outils contractuels entre l’État et le Pays et convenir de modalités de travail adaptées pour un suivi partagé et renforcé.

À l’issue de cet entretien, le directeur général s’est dit satisfait de pouvoir travailler ainsi en excellente intelligence au service des Polynésiens.