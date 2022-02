Un travail conjoint entre le Pays et la Banque des Territoires

Lors de cette rencontre, ont été abordés les sujets concernant les financements et les accompagnements possibles à compter de 2022 dans les domaines de l’habitat social et les autres projets structurants pour le Pays, telle que la santé ou les énergies.

Pour rappel, la Banque des territoires est une direction de la Caisse des dépôts et consignations créée en mai 2018. Elle regroupe les offres de la Caisse des dépôts et de ses filiales au service des territoires et des collectivités qu’elle soutient dans leurs projets de développement et de relance économique. Elle centralise les compétences et les capacités d’intervention de la Caisse des Dépôts ainsi que de ses deux principales filiales, la SCET et la CDC Habitat.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Cette rencontre concrétise ainsi les premiers contacts entre les deux institutions, entamés maintenant depuis près d’un an.

Le Pays et la Banque des Territoires ont affirmé leur volonté de travailler ensemble pour l’avenir de la collectivité.