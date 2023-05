Un nouvel hôtel 4 étoiles en projet à Raiatea

C’est sur une parcelle de 2 hectares située à Uturoa, que le Ra’i atea sera construit. Un hôtel de tourisme 4 étoiles de 60 clés. Un projet qui coûtera un peu plus de 2 milliards et demi de Fcfp.

« Je suis parti du fenua quand j’avais 19 ans pour aller faire des études d’expert comptable et j’ai travaillé beaucoup dans la finance, Patrice Convert, le promoteur. À un moment donné j’ai fait des projets immobiliers en métropole. Des projets qui ont abouti, et je me suis dit qu’il faudrait faire quelque chose ici en Polynésie. Il y a un terreau propice à l’investissement. J’avais des partenaires financiers qui me faisaient confiance et donc le chemin est venu vers Raiatea. »

Le complexe disposera de 55 chambres réparties dans un bâtiment de 2 étages, de 5 villas, d’un restaurant, de é piscines, d’un espace bar et terrasse, d’un spa… Des structures imaginées sur le thème du bois et de la pierre. « De la pierre locale. Pas du béton. Vous verrez beaucoup de bois, beaucoup d’essences. Le but c’est qu’on soit sur quelque chose de très tropical. J’ai beaucoup voyagé en Asie, en Indonésie, à Bali, au Vietnam, en Thaïlande et ce sont des endroits où les hôtels sont noyés dans la végétation. »



Des espaces verts seront aménagés, un projet de verger et de pépinière a été pensé pour alimenter les cuisines de l’établissement mais pas seulement.

« Une partie ornementale pour que l’hôtel à son ouverture soit le plus intégré possible donc en fait quand vous verrez l’hôtel, vous verrez surtout beaucoup de végétation. On aura également une partie maraichère pour que le circuit soit le plus court possible dans le souci de l’impact environnemental. Donc on va produire beaucoup de légumes bio qui seront distribués au sein de l’hôtel. »

Le chantier devrait générer de nouveaux emplois c’est d’ailleurs l’un des objectifs du porteur de projet. L’ouverture de l’hôtel est prévue pour début 2026. 70 à 90 emplois devraient être créés sans compter les emplois indirects.