Un nouveau prêt de 7,4 milliards de Fcfp accordé par le Pays à la CPS

En 2020, un premier prêt de 9,6 milliards de Fcfp avait été consenti par le Pays à la Caisse afin de garantir le versement des prestations sociales (pensions de retraite, allocations familiales, dépenses de santé, handicap et action sociale).

Adossé au second prêt garanti par l’État, ce soutien du Pays aux comptes sociaux est accordé à la CPS dans les mêmes conditions que celles appliquées au Pays par l’Agence française de développement (AFD).

Le remboursement de ce prêt doit débuter en 2024, pour une durée de 25 ans.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Le modèle économique de la CPS, comme tout organisme de sécurité sociale gérant un régime à répartition, repose sur l’équilibre entre les encaissements, et les décaissements. Ainsi, le versement des prestations est garanti principalement par le recouvrement des cotisations, qui dépend lui-même directement de la conjoncture économique et de la dynamique de l’emploi. Depuis mars 2020, la crise sanitaire ayant fortement impacté l’économie polynésienne dans son ensemble, la masse salariale globale a régressé, entrainant ainsi une diminution des cotisations versées et une dégradation des ressources de la Caisse.

Grâce au soutien constant du Pays, les Polynésiens bénéficieront en 2022 du même niveau de prestation sociale. Parallèlement, la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale permettra de garantir la pérennité des comptes sociaux pour les prochaines décennies.