Un comité pour un meilleur dialogue entre l’administration fiscale et les usagers

COMMUNIQUÉ - Après quelques années de sommeil, le comité des usagers des services fiscaux s’est réuni lundi matin à la Présidence à la demande d’Yvonnick Raffin, ministre des Finances, de l’économie et du tourisme en charge de l’énergie, de la protection sociale généralisée et de la coordination de l’action gouvernementale. La Direction des impôts et des contributions publiques (DICP) et sa directrice, Solange Calissi, ont été chargées de relancer l’initiative.