Un bracelet de paiement sans contact pour les croisiéristes

Sous ses faux airs de bijou, ce bracelet cache en réalité un portefeuille numérique. Relié à une application mobile, le gadget donne accès à un portail de commerçants. L’objectif : simplifier l’acte d’achat des croisiéristes. Exit les files d’attentes au distributeur ou les écarts surprises des taux de change.

“C’est une solution cashless, donc comme son nom l’indique, c’est une solution sans cash, c’est un paiement dématérialisé. Le paiement dématérialisé existe et a été créé par le Club Med où on payait avec des petites boules, ensuite il y a eu le pass Navigo créé par un ingénieur français… Donc on n’est pas les premiers, mais en terme d’innovation, on est les premiers à développer une solution de paiement hybride qui va fonctionner à bord comme à terre, et qui aujourd’hui n’existe pas” explique Lenka Galinie, fondatrice de Cashless Prime.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Sur la trajectoire de Carnival, leader mondial de la croisière, Tahiti et Nouméa sont ainsi dans le viseur de la start-up. Mais c’est à Papeete d’abord que le bracelet va être testé avec 200 croisiéristes. Un succès que la start-up doit en partie au goût des Polynésiens pour l’innovation, comme en témoigne l’affluence au Digital Festival qui se termine samedi.

“Sur les marchés néo-calédoniens et tahitiens, en terme de croisières, on a des situations très différentes, et du coup ça permet de déployer une solution pacifique, et de la proposer à plein d’acteurs de la croisière, d’opérateurs, de compagnies de croisière dans le monde, et même de pouvoir les déployer à l’ensemble des états et territoires insulaires du Pacifique sud avec lesquels on est connectés. Plus on pourra proposer des solutions innovantes à nos partenaires que sont les compagnies de croisières, plus on sera crédibles, importants, intéressants, pour ces sociétés à l’international” ajoute Stéphane Renard, coordinateur du cluster maritime.

Les visiteurs eux-mêmes ne cachent pas leur curiosité pour ce curieux moyen de paiement. “L’intérêt, c’est qu’on puisse descendre à terre à l’étranger sans trimballer toutes nos cartes bancaires et autres moyens de paiement. Et on n’a pas aussi ce souci d’aller chercher un distributeur” nous dit un ancien croisiériste.

À Tahiti comme à Nouméa, le soutien des clusters, des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et de l’agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie (ADECAL), ont donné un certain levier à la start-up. Reste à convaincre la cible.