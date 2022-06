Tourisme : regain en Polynésie en 2021 mais loin des chiffres de 2019

En 2021, la fréquentation touristique de la Polynésie française est restée pénalisée par les restrictions de transport

entre février et avril, puis par le confinement entre août et septembre.



Deux tiers des touristes séjournent en hébergement terrestre marchand ; les secteurs flottants et non marchands représentent chacun 15 % des effectifs.

L’Amérique du Nord et la France métropolitaine sont les seuls marchés qui progressent sur un an et constituent plus de 90 % des arrivées touristiques.

Comme en 2020, la quasi-totalité des vols ont été opérés vers les États-Unis et la France métropolitaine concentrant les touristes originaires de ces destinations dans la fréquentation touristique polynésienne. En hausse de 23 % et 20 %, les clientèles américaines et françaises représentent neuf touristes sur dix, mais restent inférieures de 56 % et 43 % par rapport à 2019.

Le nombre de nuitées augmente de 25 % pour une durée moyenne de séjour en hausse qui s’établit à trois semaines.

Comparé à 2019, les ventes en hôtelleries internationales sont inférieures de moitié et le chiffre d’affaires des entreprises caractéristiques du tourisme est en retrait de 40 %.

Retrouvez la publication complète de l’Institut de la statistique en cliquant ICI