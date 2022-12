Tourisme : Les hôtels polynésiens presque aussi remplis qu’en 2019

Le tourisme en Polynésie se porte bien, notamment dans le secteur de l’hôtellerie internationale. En octobre 2022, celle-ci offre 73 740 chambres à la location, soit 94 % de l’offre de 2019 et 8 % de plus qu’en 2021, selon l’ISPF.

Le nombre de chambres vendues dans les hôtels internationaux de Polynésie française progresse de 52 % sur un an et retrouve le niveau des ventes d’octobre 2019. Une hausse qui s’explique par la progression du nombre de chambres vendues vers les marchés américains (+ 38 %), métropolitains (+ 31 %) et européens (+ 13 %).

Source: ISPF – Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

Les indicateurs de gestion suivent une tendance positive avec un coefficient moyen de remplissage (CMR) qui n’a jamais été aussi élevé pour un mois d’octobre à 82,2 %, soit une hausse de 24 points sur un an.

Coefficient Moyen de Remplissage (CMR) : Exprimé en pourcentage, il indique le niveau moyen de fréquentation d’un hébergement sur la période donnée. Il est obtenu en divisant le nombre de chambres louées par le nombre de chambres offertes à la location.