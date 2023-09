Thèmes de contrôle : la CTC fait appel aux idées des Polynésiens 

Après le succès de la campagne de participation citoyenne en France, cette nouvelle édition est relayée pour la première fois aux chambres régionales et territoriales. Ainsi, à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 6 octobre, la CTC est ouverte à toute proposition de thématique. De la « Lutte contre la pauvreté », « l’adaptation au vieillissement dans les territoires », « le ramassage des ordures ménagères », « l’organisation des transports collectifs… ». La CTC évoque « des possibilités non limitées ».

L’objectif est de rapprocher leur travail des préoccupations des habitants de la Polynésie française. Chaque proposition sera examinée puis sélectionnée selon des critères de « popularité, nouveauté, auditabilité, plus-value apportée au programme de contrôle, adéquation à ses moyens » après dépôt sur la plateforme : https://participationcitoyenne.ccomptes.fr/