Tautira : L’ouverture de la pêche dans la ZPR repoussée

En 2018, sur proposition du ministre de la Culture, de l’Environnement et des Ressurces marines, le Conseil des ministres a créé une zone de pêche réglementée (ZPR) dans la commune associée de Tautira, répartie en trois zones au sein desquelles la pêche est strictement interdite : Tahunatara, Puna no Tetahee et Vaionifa.

Réuni le 13 décembre dernier à la mairie de Tautira, le comité de gestion de la ZPR, constitué d’élus de la commune associée, de pêcheurs et de représentants de la population de Tautira, fût unanime pour repousser l’ouverture de la pêche au 1er mars 2023.

Ce délai supplémentaire permettra aux membres du comité de gestion, avec l’assistance de la Direction des ressources marines (DRM), de proposer, en concertation élargie avec les pêcheurs de Tautira, les conditions d’utilisation de ces zones désormais préservées.