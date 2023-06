Taravao : La zone industrielle de Faratea trouve 8 nouveaux locataires

Les ateliers relais flambant neufs du côté de Faratea à Taravao, dont la première pierre avait été posée fin octobre 2021, ont enfin trouvé des locataires. Pour 335 millions de Fcfp, le Pays dirigé par Édouard Fritch voulait ainsi « répondre à des objectifs spécifiques de jeunes entreprises, de petites et moyennes entreprises qui veulent se lancer soit dans la mécanique, soit dans l’agro-transformation » . Le président se montrait, déjà, optimiste : « On sait d’ores et déjà que lorsque ça sera terminé, ça sera occupé le plus rapidement possible » .

Peu de temps après l’inauguration de ces locaux, le 15 juin dernier, le ministre des Grands travaux et de l’Équipement Jordy Chan a ainsi donné son feu vert pour que sept sociétés et un service administratif s’y installent et lancent leur activité.

La société SAS Tahitian Islander pour la location de 2 parcelles afin d'y construire un hangar pour son activité de distillerie.



La société SARL Fenua Steel pourra signer un bail pour 5 parcelles afin d'y construire un hangar destiné à accueillir son activité de construction de bâtiments en acier mince galvanisé, en partenariat avec la société néo-zélandaise Blue Scope.



La société SARL Tahiti Oil Factory pourra louer 1 parcelle afin d'abriter son activité principale de fabrication de monoï d'appellation et d'origine contrôlées et occuper le hangar n°1 du pôle alimentaire pour y développer la transformation et le conditionnement du monoï.



La société SARL Fenua Wood pourra implanter sur une parcelle ses activités de commerce et de valorisation du bois local, ainsi que la transformation des produits issus des chantiers et installer dans le hangar n°8 du pôle mécanique, les bureaux et le magasin de vente de bois de son activité de scierie et de transformation du bois local et des dérivés issus des chantiers.



La société SARL la Fromagerie de Tahiti aura la possibilité de développer son activité de fabrication de fromage et autres produits laitiers.



La société SAS Tahiti Marine Biotech pourra installer une écloserie destinée à la valorisation de l'holothurie (concombre de mer) dans le hangar n°3 du pôle alimentaire.



La société Vini Vini Mareyage pourra développer ses activités de préparation alimentaire en occupant le dernier hangar n°4 du pôle alimentaire.



Enfin, la Direction de la santé a été autorisée à louer le hangar n°5 du pôle mécanique, d'une superficie de 148 m², afin d'y stocker des équipements le temps de la réhabilitation de l'hôpital de Taravao. Le bail est prévu le temps de la livraison du chantier du nouvel hôpital de Taravao.

La zone industrielle de Faratea couvre une superficie totale de 15 ha et a été transférée en pleine propriété à l’établissement public en 2007. Le site a été aménagé et divisé en quarante-quatre parcelles d’environ 2000 m² chacune, constituant un lotissement fermé et sécurisé. Il dispose également d’un réseau hydraulique propre avec un système d’assainissement indépendant.