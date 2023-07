Simplicio Lissant projette 3000 emplois pour le projet du Village Tahitien

TNTV : Une étude d’impact sur l’environnement a été lancée dans le cadre du projet de Village Tahitien. Elle se termine le 26 juillet. Cette enquête publique porte sur le terrassement et la réalisation d’un trait de cote sur la zone littorale de la commune de Punaauia, entre la pointe Tata’a et la marina Taina. Aujourd’hui, est-ce que vous soutenez ce projet à 100% et les personnes qui ont investi pour sa réalisation ?

Simplicio Lissant, maire de Punaauia : « Tout à fait. On a passé 10 ans à discuter de ce projet et porter notre vision des choses. La commune est en attente des décisions du gouvernement quant au Village Tahitien. J’ai pu rencontrer le président Moetai Brotherson à ce sujet, j’ai aussi rencontré le ministre de l’Équipement et des Grands Travaux sur les problèmes de circulation et j’en ai profité pour l’interroger sur la décision du gouvernement par rapport à cela. La seule réponse, c’est que l’on est en attente, mais je pense que le gouvernement va bientôt se prononcer dessus. Je suis favorable à poursuivre ce projet dans une forme acceptable pour tous, pour que chacun puisse y trouver des intérêts » .

TNTV : L’environnement est l’objet de cette enquête. Toutes les études ont-elles été menées ? Est-ce une question de détails concernant la réalisation de certaines structures, qui vont obliger à forer ? Vont-elles nuire à l’écosystème de Punaauia?

Simplicio Lissant, maire de Punaauia : « Pour des projets de cette envergure, il y a des études à mener. S’agissant de cette enquête, il s’agit des travaux de remblais des traits de côte, que le précédent gouvernement a diminué en taille. On demande l’avis des administrés sur le sujet. Malheureusement, on n’a pas tenu compte de notre avis. Nous avions demandé de prolonger la durée de cette enquête au-delà d’un mois, jusqu’à deux ou trois mois. On verra avec le Pays s’il convient de prolonger, au regard du nombre de personnes qui se sont déplacées (deux commentaires uniquement sur le cahier de doléances – ndlr) » .

TNTV : Combien d’emplois seront générés pour les habitants de Punaauia? Quelles ressources cela va apporter à la commune, avec les centimes additionnels ?

Simplicio Lissant, maire de Punaauia : « On n’a pas encore fait le calcul au niveau des centimes additionnels. Mais en terme d’emploi, et c’est ce qui est intéressant, dans la construction de ce qui était prévu, avec les silos, il y avait au bas mot 1500 emplois et autant d’emplois dans la mise en œuvre et le fonctionnement du site. Ce n’est pas négligeable. Je considère que c’est important pour nos jeunes de Outumaoro, qui sont à la recherche d’emplois. C’est un moyen de les insérer dans ce projet économique majeur. Bien entendu, la commune peut y trouver des intérêts : les taxes de séjour, au niveau des ramassages des déchets… C’est aussi une responsabilité pour la commune » .

TNTV : Avez-vous rencontré une partie de ces investisseurs pour que la commune puisse bénéficier de certains de ces projets, qui ont été morcelés ?

Simplicio Lissant, maire de Punaauia : « J’ai été associé à la période d’écoute des différents projets. J’ai pu les interroger, il y a en a qui sont très conscients qu’ils ont un rôle à jouer en faveur des demandeurs d’emploi de Punaauia, mais aussi de travailler avec la commune pour favoriser l’accès de la population à ce centre touristique. C’est important que le Polynésien soit inséré » .