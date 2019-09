Revalorisation de 1% de l’indice dans la fonction publique

Un arrêté du Conseil des ministres du 10 mars 2016 a fixé la valeur du point d’indice à 1005 à compter du 1er septembre 2016, ce qui constitue la dernière revalorisation en date de la valeur du point servant au calcul de la rémunération des fonctionnaires.

Au regard de l’embellie économique enregistrée en 2018 et de la légère hausse des prix relevée en début d’année, le Conseil des ministres a acté, dans sa séance du 14 août dernier, une augmentation à 1% de la valeur du point d’indice, soit 1015 Fcfp, à compter du 1er novembre 2019. Les membres du conseil supérieur de la fonction publique ont émis un avis favorable à cette proposition lors de la séance du 17 septembre dernier. Le Conseil des ministres a donc pris un arrêté entérinant cette revalorisation.

Les autres sujets dans le compte-rendu du Conseil des ministres :

Nomination des membres du collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence

Aide à l’équipement de radiocommunications en faveur des pêcheurs professionnels

Détaxe des carburants et des huiles lubrifiantes pour le navire Aremiti 6

Lancement de la campagne « Raconte ton meilleur souvenir avec un touriste »

Journée mondiale du tourisme le 27 septembre

Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre

Subvention du ministère du Tourisme à des associations

Soutien à TNTV pour l’acquisition et la diffusion de programmes de promotion de la Polynésie française sur les box métropolitaines

Montée en compétence des agents de la fonction publique et des demandeurs d’emploi dans le domaine du BTP

Cession amiable à titre gratuit d’équipements informatiques au profit de l’Association Fondation Agir Contre l’Exclusion Polynésie française (FACE)

Revalorisation de l’indice de la fonction publique

Soutien à l’organisation du Festival international du film documentaire océanien

Culture : subventions aux associations

Subvention pour la mise en œuvre d’un diplôme universitaire de santé de l’adolescent

Subventions de fonctionnement pour des établissements publics d’enseignement

Subventions d’investissement et de fonctionnement aux associations de jeunesse et sportives