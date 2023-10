Quatre entreprises polynésiennes à la conquête du marché de Singapour

Des entreprises de Polynésie et Nouvelle-Calédonie se lancent dans le grand bain en Asie. Elles ont été sélectionnées pour participer à un projet de développement de l’axe Singapour-Nouméa-Papeete L’initiative qui doit permettre d’intensifier les échanges commerciaux, est soutenue par le Fonds Pacifique.

En avril dernier, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé et a permis d’identifier un panel d’entreprises à fort potentiel export. Pour la Polynésie, Ocean Products Tahiti, Tahiti Marine Group, Robert Wan Pearl et Coconut Me ont été retenus. Pour la Nouvelle Calédonie, Agri Logic Systèmes, Island Robotics, Terciel, Visioon, VPI SARL et Salmon NC, Le Marlin Bleu se rendront à Singapour.

Au programme de cette mission pour la délégation du Pacifique, une série de business meetings, de rencontres ainsi qu’une participation au salon Agri-food Tech Expo Asia (AFTEA).

Les entreprises auront l’occasion de prospecter le marché singapourien, d’identifier les opportunités commerciales à Singapour, rencontrer des partenaires locaux et développer un réseau à Singapour, mais aussi de profiter de rendez-vous personnalisés et ciblés.