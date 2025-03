Punaauia : défiscalisation pour la rénovation de l’ancien hôtel Méridien

Le fantôme de l’ex-Méridien bientôt ramené à la vie. Depuis la crise Covid, le Tahiti Ia Ora Beach Resort et ses 149 chambres sont restés figés dans le temps. Mais la réouverture de ses portes pourrait, cette-fois ci, se faire d’ici quelques mois. Les travaux sur l’établissement racheté par la société Tahiti Lagoon Resort du groupe Moana Nui, en cours de rénovation, bénéficieront de plus de 330 millions de francs de réduction et de crédit d’impôt.

Dans le détail, le Pays investit 318,6 millions de francs au titre du régime des investissements indirects et accorde une réduction d’impôt de 12 millions de francs imputable sur les droits d’enregistrement au titre du régime des investissements directs.

Un coup de pouce validé par la Commission de contrôle budgétaire et financier de l’Assemblée de la Polynésie française. La société Tahiti Lagoon Resort envisage de créer 83 emplois directs à temps plein la 1ère année d’exploitation pour arriver ensuite à 121 emplois à temps plein la 6ème année d’exploitation. La remise en état de l’hôtel est également censée offrir de nouvelles perspectives aux entreprises locales intervenant sur le chantier.

« Ce projet s’inscrit parfaitement dans le schéma directeur du tourisme de la Polynésie française. Il contribuera à une diversification de l’offre d’hébergement touristique et une montée en gamme des produits sur Tahiti » , indique la présidence.