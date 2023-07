Près de 200 milliards de Fcfp investis par l’État en Polynésie en 2022

« Contrairement à ce que dit la rumeur, l’État n’a aucune recette en provenance de la Polynésie. Ni recettes de taxes aériennes, ni de taxes liées satellites », a déclaré Éric Spitz, pour mettre l’accent sur l’esprit de solidarité de la Nation vis-à-vis du Pays.

Ainsi, sur les 199 milliards de dépenses en 2022, 51% ont été affectées aux compétences du Pays et 42% aux compétences de l’État.

Pour le haut-commissaire, pas question de « mettre d’un côté l’État et de l’autre côté le Pays ». Les 84,6 milliards qui servent à la rémunération des fonctionnaires de l’État comptent en leur sein « plus de 80% de Polynésiens », souligne-t-il.

De plus, l’État finance une partie des politiques publiques conduites par les communes. Et, plus de la moitié des dépenses, soit 100,9 milliards, sont consacrées aux politiques publiques du Pays. Ces milliards soutiennent notamment le domaine de la santé, de l’éducation ou encore les infrastructures.

À titre d’exemple, le financement en matière de sécurité permet de prévenir la délinquance, la mortalité routière ou encore les discriminations anti-LGBTQ+.

Selon le haut-commissaire, « le plus gros problème de la Polynésie, c’est la drogue ». À ce titre, 24 000 pieds de cannabis et 22,5 kilos d’ice ont été saisis en 2022. Et, concernant la menace du changement climatique pour les Tuamotu, l’État agi de concert avec le Pays pour la construction de 17 abris de survie sur la période 2021-2025.

« C’est grâce à l’aide de l’Etat que notre économie a pu rebondir aussi fortement »

Au cours de la conférence, le haut-commissaire a fait valoir le rôle de l’État dans le dynamisme économique de cette année. « C’est grâce à l’aide de l’État que notre économie a pu rebondir aussi fortement. En battant en 2023 tous les records de 2019, notamment dans les domaines du tourisme et de la création d’emploi » estime Éric Spitz.

Dans cette optique de relance économique, l’État apporte un soutien fiscal à la Polynésie française. Ce que le haut-commissariat appelle « programme de défiscalisation », offre 4,2 milliards de Fcfp d’aides fiscales pour aider la création ou le développement de l’activité des entreprises. Il œuvre également pour l’emploi local en finançant notamment le RSMA.

En 2023, l’aide de l’État va augmenter

Éric Spitz l’a certifié durant sa présentation, aucune diminution des dépenses étatiques ne sera observée en 2023. Une augmentation des dépenses est même pressentie « parce qu’il y a le fond de transition énergétique qui se met place, qu’on a appelé le fond Macron et on dépensera plus d’argent à ce titre » a-t-il indiqué. Pour répondre aux enjeux environnementaux, ce fond Macron, à hauteur de 7 milliards de Fcfp, vise une décarbonation de l’électricité en Polynésie française.