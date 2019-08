Pêcheurs professionnels : une aide à l’équipement en radiocommunication accordée à 20 thoniers

La loi du Pays du 17 janvier 2019 institue une aide pour l’acquisition de matériels de radiocommunications sur des navires de pêche. L’arrêté du Conseil des ministres du 1er février 2019 portant application de cette loi du Pays établit les modalités précises pour bénéficier d’une aide pour l’acquisition de matériels de radiocommunications sur des navires de pêche.

Le dispositif, ouvert depuis le 1er février 2019, prévoit le remboursement de 50% du montant de l’équipement incluant son installation. Une enveloppe de 45 millions de Fcfp a été prévue pour son financement. Le dispositif prendra fin le 31 décembre 2019. A l’échéance du dispositif, ces équipements seront devenus obligatoires.

Le Conseil des ministres a approuvé l’octroi de l’aide pour 10 thoniers supplémentaires, ce qui porte à 20 le nombre de dossiers approuvés concernant l’équipement de ce type de navires. À ce jour, la Direction Polynésienne des Affaires Maritimes (DPAM) qui gère le dispositif a enregistré le dépôt de 40 dossiers éligibles.

Le dispositif en cours est ouvert sur toute l’année civile 2019. Le gouvernement invite donc les professionnels de la pêche qui sont éligibles (thoniers, bonitiers et Poti marara), à solliciter cette aide sans tarder auprès de la DPAM pour s’équiper en matériels de radiocommunications.

Les autre sujets dans le compte-rendu du conseil des ministres :

Soutien aux municipalités : subventions de la Délégation pour le développement des communes

Elaboration de la stratégie de formation de l’économie bleue

Bénéfice du régime d’exonération des droits et taxes pour les navires de transport interinsulaire

Modalités de déclaration d’une activité d’ULM en Polynésie française

Mission d’assistance à la mise en œuvre de la politique forestière : convention entre la Polynésie française et l’Office National des Forêts International (ONFI)

Coopération scientifique et technique pour l’agriculture : accord-cadre entre le CIRAD, l’INRA et la Polynésie française

Présentation du premier concert Tu’iro’o

Comptes administratifs 2018 du Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF)

Comptes 2018 du régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF)

Décision modificative n°1 du budget de l’exercice 2019 du RSPF

Modification du budget du FAS/RSPF pour l’exercice 2019

Comptes 2018 du Régime des non-salariés, et mise en place de l’aide « Aidant Fetii » en faveur des personnes âgées et/ou handicapées

Soutien financier aux associations de santé

Subventions de fonctionnement aux associations sportives