Pêcheurs professionnels : l’aide à l’équipement en radiocommunication accordée à 3 thoniers supplémentaires

Le dispositif prévoit le remboursement de 50% du montant de l’équipement incluant son installation. Une enveloppe de 45 millions de Fcfp a été prévue pour son financement. Le dispositif prendra fin le 31 décembre prochain. À l’échéance, ces équipements seront devenus obligatoires et ils seront à 100% à la charge des professionnels qui n’auront pas fait valoir à temps leur droit à bénéficier du dispositif actuellement ouvert auprès de la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM).

Le Conseil des ministres a approuvé l’octroi de l’aide pour 3 thoniers supplémentaires, ce qui porte à 23 le nombre de dossiers approuvés concernant l’équipement de ce type de navires. À ce jour, la DPAM a enregistré le dépôt de 41 dossiers éligibles. Une vingtaine de professionnels n’a toujours pas déposé de demande lui permettant de bénéficier de cette aide. Le gouvernement rappelle que le dispositif en cours pour s’équiper en matériels de radiocommunications est ouvert sur toute l’année civile en cours. Il invite donc les professionnels de la pêche qui sont éligibles (thoniers, bonitiers et Poti marara), à solliciter cette aide sans tarder auprès de la DPAM.

