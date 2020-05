PC Social : 366 millions de Fcfp pour aider les familles en difficulté

Sous l’impulsion du ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, et de la ministre de la Solidarité, Isabelle Sachet, le PC Social #‘ EI HAU a été créé le 8 avril.

Cette plateforme, composée de professionnels du logement et du social, intervient en parallèle de l’action des services et établissements publics (DSFE, OPH) et de la CPS, pour accompagner les familles rencontrant des situations difficiles dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.

Au 4 mai à midi, le PC social a reçu 3 254 appels depuis sa création, dont la majorité vient des 30 à 35 ans, et concernent une demande d’aide alimentaire (53%) et d’aide à la personne (23%). 78% des appels proviennent de Tahiti, 9% de Moorea-Maiao, 7% des îles Sous-le-Vent, 4% des Tuamotu et 1% des Australes.

Le montant des aides sur la période Covid-19

Pour les aides de premières nécessités (alimentaires, vestimentaires, etc.) :

RSPF : 241 millions de Fcfp

RGS : 37 millions de Fcfp

RNS : 5 millions de Fcfp

Soit au total, pour les 3 régimes de protection sociale, la somme de 283 millions de Fcfp.

Le montant des autres aides sur la période Covid-19

Plusieurs autres aides ont été octroyées (loyers, énergies, aides à la personne) :

RSPF : 78 millions de Fcfp

RGS : 4 millions de Fcfp

RNS : 1 million de Fcfp

Soit au total, pour les 3 régimes de protection sociale, la somme de 83 millions de Fcfp.

La somme totale engagée par les 3 régimes de protection sociale pour soutenir et accompagner les familles en difficulté pendant la période du Covid-19 se monte ainsi à 366 millions de Fcfp.