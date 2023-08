Deux vols par semaine entre Papeete et Nouméa dès le 6 décembre

Air Calin va doubler ses fréquences de vol entre Nouméa et Papeete, en ouvrant un transit via Nandi, à partir du 6 décembre. C’est l’une des annonces faites par la compagnie Calédonienne, ce mercredi. Un second vol hebdomadaire « permettant aux voyageurs d’affaires, familles ou loisirs de bénéficier de plus de souplesse pour adapter leurs durées de séjour » , explique Air Calin dans un communiqué.

Il y aura donc une nouvelle liaison directe Tahiti-Fidji, également dès le 6 décembre.

Ce vol supplémentaire opérera tous les mercredis au départ de Nouméa et de Papeete :