Onati reçoit 249 millions de Fcfp pour déployer la 4G dans les îles

Parallèlement à la mise en place du câble domestique Natitua (Tuamotu et Marquises) et du prochain câble sous-marin domestique Natitua Sud (Australes), la Polynésie française considère comme particulièrement important pour les citoyens que le déploiement de la 4G/4G+ dans les archipels les plus éloignés soit réalisé.

Ce déploiement a pour objectif de résorber les écarts d’accès à Internet et aux services les plus courants entre les zones denses et peu denses de la Polynésie. L’extension de la couverture numérique revêt des enjeux de cohésion territoriale et d’égalité entre les citoyens. Il répond également aux attentes de bon nombre d’entreprises pour leur activité quotidienne et à celles des usages nomades des consommateurs locaux et internationaux.

Cette action s’inscrit dans le Plan de relance de la Polynésie française CAP 2025 qui a pour finalité de renforcer la résilience des acteurs économiques du Pays et d’accélérer la transformation économique.

À cet effet, le Conseil des ministres a accordé une subvention de 249 913 254 Fcfp à ONATI en contrepartie d’une obligation de déploiement de 46 sites dans 21 îles des archipels des Marquises, des Tuamotu et des Australes, sur 3 ans.