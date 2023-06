Nouvel appel d’offres pour la concession de l’aéroport Tahiti-Faa

« Un nouvel appel d’offres sera lancé par l’État en tirant les enseignements de ces éclairages juridiques et après avoir recueilli les attentes du gouvernement polynésien » . Dans un communiqué publié ce vendredi, l’État annonce prendre acte de la décision du Conseil d’État du 1er juin 2023 relative à la procédure d’attribution de la concession de l’aérodrome de Tahiti-Faa’a , déclarant « sans suite » la procédure en cours.

Le dernier épisode de la bataille juridique autour de la concession de l’aéroport avait eu lieu le 18 octobre 2022, au tribunal administratif de Papeete. Dans sa décision, la juridiction avait annulé la procédure de passation de la concession au groupe Vinci. Egis et la CCISM, qui contestaient cette attribution, ont ainsi obtenu un nouvel appel d’offre de l’État.

« Notre territoire a besoin de se développer, notamment au niveau touristique. C’est pourquoi nous avons besoin d’une infrastructure aéroportuaire moderne qui participe à l’attractivité économique du Pays, a réagi la CCISM dans un communiqué . La CCISM poursuivra son action en faveur d’une implication des acteurs économiques dans une gestion performante des infrastructures publiques » ,

Aviation décarbonée et modernisation

« Un plan d’investissement de 9,5 millions d’euros sur la période 2023-2024 a d’ores et déjà été validé par l’État, dans l’attente d’un programme de plus grande ampleur qui sera porté par le futur concessionnaire » . Des investissements bienvenus alors que le gouvernement entend développer l’accueil des touristes internationaux et se tenir à ses objectifs environnementaux.

« L’objectif de l’État est que l’aéroport international de Tahiti Faa’a devienne le symbole d’une aviation décarbonée au service de la Polynésie française » , peut-on ainsi lire. Cela, « tout en répondant à la croissance du nombre de voyageurs et en maintenant un niveau élevé de sécurité et de qualité de service » .

Aucun calendrier pour ce nouvel appel d’offre n’a été officialisé.