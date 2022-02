Marquises : une convention de financement signée avec l’AFP pour un nouveau bâtiment

Ce financement soutient l’ambition de la CODIM de se doter d’un édifice vertueux et durable, respectant l’environnement local et mettant en valeur le patrimoine culturel et naturel des Îles Marquises. Cofinancée avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), cette prestation suivra le chantier, de l’élaboration des plans à la réception du bâtiment, et assurera ainsi l’intégration de critères environnementaux tout au long du projet.

L’AMO QEB est une démarche essentielle dans la construction de bâtiments bioclimatiques. L’orientation, le choix des matériaux, des techniques de circulation d’air, d’intégration de sources d’énergies renouvelables, de récupération d’eaux de pluie… visent à réduire l’empreinte écologique de l’édifice, diminuer les coûts d’entretien tout en garantissant le confort des usagers.

L’AFD a mobilisé une subvention maximale de 7,5 millions de Fcfp via le Fonds Outre-Mer (FOM), mis à disposition par l’État et déployé sur le territoire polynésien par l’AFD. Ce fonds, dédié notamment aux assistances à maîtrise d’ouvrage, permet de soutenir les acteurs publics dans la mise en œuvre de leurs projets en lien avec les objectifs de l’AFD de promotion du lien social et de soutien à la transition écologique.