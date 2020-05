Marché de Papeete : la vente de couronnes de fleurs a repris, mais…

Le geste est toujours assuré. Les deux mois d’arrêt n’auront pas eu raison de la dextérité des mama du marché, mais avec plus de tables vides que fleuries, l’allée des couronnes de fleurs n’a plus le même éclat. Les mama aux doigts de fée n’ont pas toutes répondu présentes pour cette reprise. « Toutes les mama sont au courant, donc je ne sais pas, peut-être que les autres mama vont arriver un peu en retard » déclare Jeannette Tauapaohu, vendeuse de couronnes de fleurs.

Il faut dire que réinvestir les lieux n’est pas tout. Sans fleurs à enfiler, la trentaine de mama habituellement présentes ne pourront pas proposer grand-chose… Jeannette, par exemple, a l’habitude de s’approvisionner à Maupiti, où les tarifs sont plus avantageux pour les tiare tahiti. Mais avec l’arrêt de la liaison aérienne, elle a dû se débrouiller autrement : « On va aller voir de table à table, s’ils peuvent nous donner. Moi, j’ai confiance en une mamie qui est ici, qui me donne des paquets de fleurs. Et s’il n’y a pas de tiare tahiti, on fait des fougères ou des fleurs qui se trouvent ici à Tahiti, comme des bougainvilliers ou du miri. Pourvu que tu travailles un peu sur la table. »

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Mais l’approvisionnement en fleurs n’est pas le gros du problème : « Il n’y a pas beaucoup de clients, je crois que les gens n’ont plus de sous. On n’a eu personne depuis ce matin. On verra après » nous dit Rose Terakauhau, vendeuse de couronnes de fleurs. « Faut y aller doucement, voir ce que ça donne ce week-end. Et on verra le week-end prochain » ajoute Jeannette.

Malgré une reprise difficile, les mama du marché gardent le moral. Elles misent sur la fête des mères, le dimanche 7 juin, pour tenter de rendre à la tradition de la couronne de fleurs toutes ses couleurs et ses senteurs.