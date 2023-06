L’indice des prix à la consommation a bondi de 6.6% en un an

Selon le dernier compte-rendu du conseil des ministres, en mai 2023, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % pour s’établir à 109,97 essentiellement en raison de la hausse des prix des produits alimentaires (+ 0,9 %).

Entre mai 2022 et mai 2023, l’indice général des prix à la consommation augmente de 4,4 %. En moyenne sur les douze derniers mois, cette variation est de + 6,6 %.

L’indice ouvrier est en hausse de 0,1 % sur le mois et progresse de 5,0 % en glissement annuel.

L’indice général hors Transport aérien international augmente de 0,2 % en mai 2023 alors qu’il progresse en glissement sur douze mois de 4,5 %.

En rythme annuel, on constate un ralentissement de l’augmentation des prix en Polynésie française :

Cette dynamique se constate sur les territoires français et à l’international :

L’évolution de l’IPC au cours du mois s’explique principalement par l’augmentation des prix des produits alimentaires (+ 0,9 %). Les prix de certains produits sont en hausse, notamment les produits de la mer (+ 6,9 %), les fruits (+ 4,1 %) et les légumes (+ 0,1 %).

D’autres prix de produits et services évoluent également à la hausse : ceux des loyers (+ 0,7 %), ceux des restaurants, snacks, roulottes, cafés et établissements similaires (+ 0,2 %) et ceux de la division ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison (+ 0,1 %).

Ces augmentations sont en partie compensées, sur le mois, par la baisse des prix des transports aériens de voyageurs (- 4,6 %) et celle des prix des articles d’habillement et articles chaussants (- 0,6 %).