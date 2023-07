Les PNC d’Air Tahiti Nui prêts à partir en grève

À quelques heures de l'échéance du préavis de grève, ce mardi, les discussions entre les personnels navigants commerciaux (hôtesses de l'air et stewards) et la direction d'Air Tahiti Nui sont toujours infructueuses. L'intersyndicale composée de A ti'a i mua et de la CSIP dénonce le gel des salaires depuis 2008 et la mauvaise gestion de leur planning, incompatible avec la vie de famille.