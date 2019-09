Les parlementaires du Pacifique “impressionnés” par notre industrie de la pêche

“Nous sommes maintenant un pays référent pour la pêche”, a lancé Gaston Tong Sang, le président de l’assemblée de la Polynésie française, au terme de la visite organisée au port de pêche de Papeete pour les parlementaires du Pacifique.

Ils ont pu assister, très tôt ce mercredi matin, à une opération de débarquement de bateau, à la découpe et au conditionnement du poisson frais. Une visite qui ne les a pas laissés de marbre.

“Je suis véritablement impressionné par ces démonstrations !, a confié Lord Fatafehi Fakafanua, le président de l’assemblée législative de Tonga. Il y a beaucoup de poissons ici, et l’industrie est bien rodée, notamment au niveau de l’export. C’est surprenant !”

“C’est bien organisé, renchérit Sebastian Marino, le président de la commission des affaires maritimes et du changement climatique représentant le président de la chambre des délégués de Palau. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est que la plupart, voire tous les employés ici sont des locaux ! On est épatés de voir comme la main d’œuvre est locale ! Chez nous, nous exportons du thon, mais nous ne sommes pas aussi organisés qu’ici. Nous devons avoir plus de bateaux à nous, plus de pêcheurs locaux aussi. Nous envoyons nos produits vers le Japon, c’est tout. Ce que l’on voit va certainement nous inspirer !”

“Une bonne visite comme celle-là vaut mieux que de grands discours, a déclaré de son côté Gaston Tong Sang. C’est pour mieux se rendre compte que nous construisons nous-mêmes nos bateaux, nous les armons. Les propriétaires de ces bateaux sont des Polynésiens, avec des marins-pêcheurs et des capitaines Polynésiens, et jusqu’au centre de conditionnement, on a aussi des locaux. C’est bien une politique réussie. On veut montrer à nos amis des îles du Pacifique qu’exploiter cette richesse, c’est possible. Nous sommes maintenant un pays référent pour la pêche. J’ai même entendu des responsables de Pays qui ont accédé à l’indépendance et qui ont passé des accords de pêche avec des pays étranger, nous citer comme exemple.”