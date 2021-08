Les nouvelles pièces mises en circulation dès mercredi

C’est l’aboutissement d’un processus entamé il y a maintenant 4 ans avec la nouvelle gamme de billets: les francs Pacifiques se modernisent. Les nouvelles pièces seront mises en circulation dans les 3 territoires ultramarins du Pacifique Sud, dès mercredi.

“C’est un projet auquel ont été associés les trois exécutifs locaux : les gouvernements de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l’Assemblée de Wallis et Futuna”, indique Fabrice Dufresne, le directeur de l’IEOM en Polynésie française. “C’est un projet qui a débuté il y a presque 4 ans. Les pièces seront mises en circulation en même temps dans les trois territoires du Pacifique”.

Fabrice Dufresne directeur de l’IEOM en Polynésie française

“Ces pièces sont beaucoup plus légères, modernes, petites. Leur utilisation est plus commode. On a repris l’ensemble des signes qui figuraient déjà dans la gamme des billets, et on a crée une nouvelle pièce qui permettra de faciliter des paiements. Il s’agit de la pièce de 200 Fcfp. Elle est bicolore et c’est vrai qu’elle s’inspire un peu des euros. Ces pièces sont fabriquées par la monnaie de Paris qui a une longue expérience en matière de fabrication des pièces et en particulier, de fabrication du France Pacifique. Elle s’est attachée à mettre en place une gamme de pièces un peu unique dans le Pacifique, à partir de métaux qui sont déjà utilisées dans sa fabrication”.

Un système de relief sur la tranche de ces pièces facilite l’utilisation pour les personnes malvoyantes.

Découvrez à quoi ressembleront vos futures pièces de monnaie:

La pièce de 5 Fcfp

La pièce de 10 Fcfp

La pièce de 20 Fcfp

La pièce de 50 Fcfp

La pièce de 100 Fcfp

La pièce de 200 Fcfp

9 mois de double circulation

“Pendant 9 mois – du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 : il y aura une période de double circulation”, précise Fabrice Dufresne. “L’objectif est de permettre à la population de s’approprier les nouvelles pièces. A partir du 1er juin 2022, les anciennes pièces seront privées du cours légal”.

Le directeur de l’IEOM du fenua ajoute : “A partir du 1er septembre, l’IEOM émettra uniquement des nouvelles pièces. Par l’intermédiaire des transports de fonds, elles seront disponibles auprès de l’ensemble des banques, des commerçants, et de l’office des postes et télécommunications. L’intérêt de la population, c’est de payer un maximum avec les anciennes pièces pour les voir remplacées par les nouvelles”.

“Sur 230 000 000 de pièces actuellement en circulation, il y en a à peu près 60% qui sont des pièces de 1 et 2 Fcfp. Ces pièces ne circulent plus ou plus beaucoup depuis plusieurs années. On les stocke dans un coin. Elles ont un coût de fabrication et d’expédition, mais plus vraiment d’utilité. C’est pourquoi elles ne figurent pas dans la nouvelle gamme. Certaines de ces pièces avaient plusieurs décennies, parfois jusqu’à 70 ans”!

Un système d’arrondi mis en place sur le total de vos achats.

“Le dispositif de règle d’arrondi a été défini par la loi depuis le début de cette année et est déjà applicable. Il est actuellement utilisé dans certains pays européens. Il y a une sorte d’équilibre qui va se faire avec les prix et cela ne devrait pas entrainer d’inflation”.