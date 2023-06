Les îles Cook de nouveau desservies par Air Tahiti

Ce samedi 24 juin, les passagers en provenance du fenua ont pu découvrir dès leur arrivée les ressemblances entre Rarotonga et la Polynésie. Comme annoncé par l’exécutif fin mars 2023, Air Tahiti a rouvert sa ligne vers les Îles Cook. Celle-ci avait été ouverte en 2007, puis fermée en 2020 avec la crise Covid.

À bord de ce premier vol en 3 ans, une équipe de rugby et des passagers venus rendre visite à leur famille. Quelque 25 000 passagers par an pourrait être transportés sur cette route aérienne. Une desserte intéressante pour Air Tahiti. « On a énormément de résidents qui font la navette avec la destination, note la directrice marketing et commercial d’Air Tahiti Vairani Tetaria. Il y a des liens familiaux entre Tahiti et les Îles Cook, qu’on voit pendant les vacances scolaires où les gens retournent voir leur famille » .

Air Tahiti opère deux vols hebdomadaires, et Air Rarotonga se pose une fois par semaine à Tahiti avec un appareil de plus petite capacité que les ATR. Les deux compagnies, déjà partenaires dans le passé, travaillent sur de nouveaux accords.

Comme la Nouvelle-Zélande, les Îles Cook ont maintenu leur frontière fermée pendant deux ans. Seul un avion cargo atterrissait une fois par semaine. L’industrie du tourisme, principale ressource économique de l’archipel, était totalement à l’arrêt.

« Suite à la réouverture des frontieres, après le Covid-19, nous avons repris du service avec la Nouvelle-Zélande, mais nous n’avons plus du tout de vol direct depuis Los Angeles, donc la reprise entre les Cook et Tahiti est essentiel, pas seulement pour répondre au marché local, mais aussi pour capter la clientèle nord américaine et européenne » , glisse le Directeur général d’Air Rarotonga Ewan Smith.

Les touristes australiens et néo-zélandais représentent actuellement le marché principal en cette période d’hiver austral. Les Îles Cook, petit archipel de 15 îles, comptent 17 000 habitants. Avec le redémarrage de la machine touristique, la destination vise 140 000 touristes pour l’année 2023.