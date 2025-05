Prêt à Taux Zéro : les conditions prévues pour en bénéficier

Teraiatea Bordes, promoteur et opérateur privé de logement social, compte bâtir sur un domaine de 12 hectares et demi à Taravao, 71 maisons de type f4 et 54 appartements.

Ce projet immobilier de location-vente est destiné aux ménages sous conditions de revenus. Pour ce promoteur, le prêt à taux zéro permettra aux familles d’acquérir un bien dans ce type de parc de logement dit intermédiaire. « Le PTZ va être un gros avantage, un gros boost pour l’accession à la propriété à des prix défiant toute concurrence, et par la suite à l’aide des banques qui financent actuellement le projet et qui vont financer les futurs acquéreurs ».

Les ménages éligibles au PTZ devront respecter des plafonds de revenus. En l’état actuel du projet de loi du Pays, pour une personne seule, le salaire ne doit pas dépasser 275 538 Fcfp brut, soit un peu plus d’une fois et demi le Smig. Pour un couple sans enfant, le plafond est fixé à 510 884 Fcfp, soit presque 3 fois le Smig. Les revenus ne devront pas dépasser 3 fois et demi le Smig pour un couple avec 3 enfants.

« Il s’agit pour le moment de critères qui ne sont pas encore arrêtés puisque ces critères-là doivent être définis par le Conseil des ministres, rappelle Oraihoomana Teururai, ministre du Logement. Nous avons entendu un certain nombre de demandes de réévaluations de ces plafonds. Pourquoi pas, je suis totalement ouvert à revaloriser ces plafonds. »

Le montant du prêt à taux zéro est fixé à 12 millions sur 25 ans. Pour le financer, le Pays a prévu une enveloppe de 400 millions de Fcfp. De quoi en faire profiter à un peu plus de 1000 ménages jusqu’en 2028.

Cumulé à un prêt classique avec un taux d’intérêt de 3.5%, il sera possible par exemple pour une personne seule d’emprunter 18 millions de Fcfp. Un couple pourra lui prétendre à 34 millions. Enfin, pour un ménage avec 4 enfants, le prêt peut atteindre un maximum d’environ 41 millions.

Mais à ce prix, difficile de trouver des biens dans le grand Papeete qui correspondent aux besoins des ménages modestes. Si les taux d’intérêts sont sur la pente descendante, les tarifs restent eux plus que jamais prohibitif. Rien que pour un F2, avec une chambre, il faut compter en moyenne 32.4 millions de Fcfp. « En l’état du marché actuel, c’est vrai que les prix de l’immobilier sont assez hauts donc c’est très compliqué pour des primo-accédants d’accéder à la propriété en bénéficiant du PTZ, admet Jean-Philippe Pinna, président de la Chambre des notaires de Polynésie française. En réalité, trouver un F2 actuellement à moins de 35 millions, c’est compliqué, mais en même temps ça va aussi concerner des familles dans les îles où le foncier est moins important, où le prix d’immobilier est moins important. Donc c’est un très bon texte qui va viser je pense pas mal de personnes. »

Aux conditions de revenus s’ajoutent des conditions d’affectation. Le Prêt à taux zéro doit aider à financer un logement, qu’il soit neuf ou ancien, mais à titre d’habitation principal. Le texte est actuellement à l’étude au Cesec.