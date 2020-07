Faute de nouveautés, les cinémas peinent à faire revenir les clients

Titanic, l’un des plus gros succès du box-office : 15 prix, 18 nominations. Un cinéma du centre-ville propose deux soirées spéciales pour voir ou revoir sur grand écran le chef d’œuvre de James Cameron consacré au naufrage de 1912, et ainsi attirer à nouveau les cinéphiles dans les salles. Ce qui semble fonctionner.

« C’est vraiment toujours un grand plaisir de venir voir ce film exceptionnel et intemporel sur grand écran, confie Hono, l’un des spectateurs. Pour une soirée nostalgie, rien ne vaut un bon film culte tel que Titanic. »

Un peu plus loin, un couple connaît les scènes par cœur. Il a sauté sur l’occasion, même avec le port du masque. « C’est vraiment pas ça qui m’aura gêné de venir au cinéma, affirme Cédric. C’est vraiment le plaisir de retrouver le cinoche avec un film qu’on a tous aimé. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Une cinquantaine de personnes a assisté à cette première projection dans deux salles différentes. La direction mise sur d’autres soirées thématiques pour que le cinéma reste une sortie plaisir. Car les exploitants subissent les effets de la crise sanitaire qui a impacté toute l’industrie. Les sorties des films attendus par le public sont repoussées à des dates ultérieures.

« On avait prévu l’arrivée des gros films américains à partir du 22 juillet, qui était la date prévue de sortie de Mulan, finalement il est reporté au 19 août et vu la situation aux Etats-Unis, ça peut encore évoluer, confie Bryan Hickson, le directeur de Pacific Films. Tous les gros blockbusters américains pour le moment sont en stand-by. »

La fête du cinéma a permis toutefois de relancer l’activité avec 3.800 entrées dans les salles obscures du centre-ville, et 4.000 dans un autre ex-centré.

« L’avant-dernier jour de la fête du cinéma, je suis allée voir trois films d’affilée, pour vous dire que ça m’a manqué, sourit Hereiti. Comme il y avait cette promotion à 750 Fcfp, j’en ai profité. »

Les mesures barrières recommandées sont appliquées, mais le public boude encore les salles obscures. Les exploitants tentent donc de diversifier au mieux leur offre en sollicitant leur distributeur. Mais les spectateurs qui font actuellement le déplacement ont l’opportunité de profiter de films en toute intimité.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Comme Teeeva et son petit frère, venus à la première séance de 11h30. « On n’a pas peur parce qu’on respecte les gestes barrières et aussi on porte le masque. On a choisi cette heure parce qu’il n’y a pas beaucoup de personnes qui viennent au cinéma et puis c’est toujours un plaisir de revenir au cinéma avec mon petit frère. »

Prévu le 25 mars, Mulan est un film locomotive pour redynamiser les salles de Tahiti. Mais si les sorties de blockbusters étaient encore repoussées, le secteur pourrait se retrouver davantage en difficulté.