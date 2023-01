Les chiffres du tourisme à la hausse en novembre

Les touristes sont de retour. Au mois de novembre 2022, la fréquentation touristique de la Polynésie française est 5 % plus élevée que celle de 2019 et deux fois plus nombreuse qu’en 2021 selon l’ISPF.

Et cela concerne tous les types de tourisme : terrestre comme flottant.

Des touristes en nombre mais qui restent moins longtemps en Polynésie : pour la première fois depuis février 2020, la durée moyenne de séjour passe sous la barre des 15 jours à 14,7 jours, contre 17,5 jours en moyenne sur les dix premiers mois 2022.

Le nombre de nuitées touristiques progresse de 60 % sur un an et de 10 % depuis novembre 2019. Depuis le début de l’année 2022, les arrivées touristiques représentent 90 % du niveau de 2019.

Fréquentation hôtelière : des chiffres en augmentation de 9% par rapport à 2021

Du côté de la fréquentation hôtellière, en novembre 2022, l’hôtellerie internationale en Polynésie française proposait 71 329 chambres à la location, soit 93 % de l’offre de 2019 et 9 % de plus qu’en 2021 selon l’ISPF.

Les ventes dans les hôtels internationaux progressent de 36 % sur un an, mais restent sensiblement inférieures à celles de novembre 2019.

La hausse s’explique par la progression du nombre de chambres vendues vers les marchés américains (+ 44 %), métropolitains (+ 26 %) et européens (+ 9 %).

L’ensemble des indicateurs de gestion suit une tendance positive avec un coefficient moyen de remplissage (CMR) à 76,6 %, soit 3,5 points de plus qu’en novembre 2019.

Le revenu moyen par chambre louée (RMC) augmente pour s’établir à 57 640 F.cfp (+ 18 % sur un an et + 33 % par rapport à 2019). Le revenu moyen par chambre disponible (RevPar) évolue également à 44 137 Fcfp.

En cumul depuis le début de l’année, le CMR s’établit à 69,4 %, soit une hausse de 25 points par rapport à l’année précédente.