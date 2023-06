L’entreprise Interoute vers la liquidation judiciaire

Actrice historique du secteur du BTP dans les travaux de voiries, d’infrastructures de transport routier et maritime, l’entreprise Interoute pourrait cesser définitivement son activité. Une audience est prévue, ce lundi au tribunal mixte du commerce, pour statuer sur sa liquidation judiciaire, un peu plus d’an après la mise en place infructueuse d’un plan de redressement.

La direction générale d’Interoute ainsi qu’une dizaine de salariés ont été reçus ce matin à la présidence par Moetai Brotherson, qui n’a pas caché que la situation de l’entreprise était « préoccupante » . Une centaine d’employés est concernée par la potentielle de liquidation, dont une trentaine travaille dans les archipels.

En 2017, Interoute avait perdu le marché, évalué à plus de 3 milliards de Fcfp, du bitumage de Tahiti. C’est la société Boyer qui avait finalement été confirmée par la cour administrative d’appel de Paris en 2020.

Le Pays endetté à hauteur de 200 millions

« Avoir un des acteurs principaux d’un secteur en pleine expansion pose question (…) Le Pays n’est pas partie prenante à l’audience qui va se dérouler lundi, a rappelé Moetai Brotherson ce samedi via sa page Facebook.

Le Pays étant « le principal pourvoyeur de marché » pour un bon nombre d’entreprises du BTP, dont Boyer et Interoute, le président note que « des travaux sont dûs » à cette dernière, notamment au niveau de l’équipement et de la direction de l’Agriculture, pour lesquels le Pays devra la payer. « Cela représente peu ou prou 200 millions de Fcfp » , a estimé le président, qui s’est engagé à un paiement « au plus tard d’ici deux semaines » , soit avant le 10 juillet prochain.

La ministre du travail Vannina Crolas s’est par ailleurs engagée à accompagner la reconversion des employés les moins qualifiés qui seraient laissés sur le carreau et ne trouveraient pas de débouché dans le secteur.