Le Pays cède 20% du capital de la TEP

Le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, accompagné du ministre de l’Economie, des finances, en charge de l’énergie, Yvonnick Raffin, et Nicolas Breham, directeur général de l’entreprise RTE International (Réseau de Transport d’Électricité) ont signé, vendredi matin à la Présidence, le contrat relatif à la cession par le Pays de 20% du capital de la Société de Transport d’Energie électrique en Polynésie (TEP) pour un montant de 537 millions Fcfp. Céline Gilquin, Directrice de l’Agence française de développement, Hervé Dubost-Martin,

président directeur général de la TEP, et Régis Chang, Directeur général délégué de l’Océanienne de Capital et d’Investissement (OCI – Filiale de la Socredo) étaient également

présents.

Après de nombreux mois de négociation, la Polynésie française et RTE International,

filiale du gestionnaire du réseau de transport d’électricité métropolitain RTE, ont ainsi

officialisé leur partenariat.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Créée en 2006, RTE International est une société de conseil et d’ingénierie couvrant

l’ensemble des métiers électriques. Filiale du plus grand gestionnaire de réseau de

transport d’électricité en Europe, elle s’appuie sur un savoir-faire et des compétences

développées au sein du groupe depuis plus de 70 ans.

À travers cette cession, le Pays se dote d’un véritable partenariat industriel avec un acteur

majeur du secteur, en mesure d’apporter son expertise à la TEP. Pour mémoire, RTE

International accompagne déjà la TEP depuis 2020 via une convention d’assistance

technique pour aider le nouveau responsable d’équilibre à répondre à la complexité

croissante des enjeux de la transition énergétique.

Après plusieurs années de montée en puissance de la TEP dans le paysage électrique de

Tahiti, l’enjeu de cette nouvelle collaboration sera notamment de contribuer à identifier

les pistes les plus viables pour atteindre les objectifs de transition énergétique du Pays, à

savoir l’atteinte de 75% d’énergies renouvelables à horizon 2030.