Le patron du MEDEF national à la découverte du tissu économique local

C’est la première fois que le président du MEDEF national, Geoffroy Roux de Bézieux, se déplace en Polynésie. Visiter différentes entreprises locales lui permet de cerner le fonctionnement de l’économie du fenua : « Et voir ce qu’on peut faire pour améliorer le sort des entreprises, donc le sort du Pays, des gens qui travaillent. Les entreprises, c’est le coeur de la prospérité de n’importe quel endroit. Avec évidemment les particularités de la Polynésie, notamment l’économie insulaire. (…) Ce qui est sûr, c’est que c’est en allant visiter des entreprises comme aujourd’hui que l’on se rend compte des difficultés, mais aussi des opportunités, parce qu’il faut aussi voir des choses positives. J »étais au port de pêche et j’ai vu qu’il y avait maintenant des thoniers fabriqués sur des chantiers locaux, que la zone était protégée… En terme de pêche durable, la Polynésie a l’air d’avoir pris les bonnes décisions ».

Pour le MEDEF Polynésie, cette visite est un événement très important à plusieurs titres. « Il vient soutenir les entreprises polynésiennes et mettre un coup de projecteur sur l’économie polynésienne. Et même si aujourd’hui il y a une forme de relance, c’est important que les entreprises soient soutenues pour continuer ce développement économique de la Polynésie dans son ensemble. C’est aussi l’occasion avec l’événement des Jeux Olympiques, de faire découvrir le site, dans le pire moment d’ailleurs (suite aux inondations lundi 1er mai NDLR) » indique Frédéric Dock, président du MEDEF Polynésie française.

Geoffroy Roux de Bézieux endosse également le titre d’administrateur du Comité Olympique Paris 2024. Il a tenu à rencontrer les équipes du comité local et visiter les ouvrages en cours : « Les JO de Paris 2024 se veulent être inclusifs, c’est-à-dire avec une capacité à faire profiter les locaux, les habitants, les commerçants, des retombées économiques. Je crois d’ailleurs qu’il était prévu que beaucoup d’accrédités, les journalistes etc. dorment chez l’habitant. Donc il va falloir évidemment tout nettoyer, tout reconstruire, remeubler les gens qui ont perdu leurs matelas etc. C’était important d’être sur place ».

Le président du MEDEF national prévoit encore plusieurs visites et rencontres avant de repartir vers l’Hexagone en fin de semaine.