Le Hilton Moorea et le Saint Régis Resort de Bora Bora rachetés par la société Dazhong

Les deux établissements hôteliers qui comptent parmi les fleurons de l’hôtellerie polynésienne appartenaient à un investisseur chinois de Hainan, la société HNA, qui les avait lui-même racheté au groupe Wan en 2016. La société, filiale hôtelière du groupe HNA, a été déclaré en faillite l’année dernière et ses deux hôtels cherchaient un repreneur depuis 2017.

La société Dazhong dont la maison mère est située à Shanghai en Chine, n’était jusqu’à ce jour pas présente en Polynésie française. Elle est spécialisée dans le transport et l’immobilier résidentiel, elle détient également des hôtels d’affaire en Chine continentale, et est aussi présente dans l’aquaculture à Hainan.

En devenant propriétaire de ces deux fleurons de l’hôtellerie polynésienne, cette société souhaite s’investir dans l’hôtellerie de grand luxe. Cette acquisition est l’aboutissement des rencontres engagées le 11 juillet 2019, lorsque le président Édouard Fritch avait reçu Monsieur Yang Guo Ping, le PDG de la société Dazhong, à la présidence en présence du Consul de Chine.

Yang Guo Ping avait exprimé son intérêt pour le tourisme polynésien, et le président Édouard Fritch l’avait encouragé à s’intéresser au rachat des deux hôtels dont la vente faisait l’objet de publicité à l’international. Le président se réjouit de la décision du groupe Dazhong de concrétiser l’acquisition de ces deux établissements prestigieux, assurant ainsi la continuité de leur activité, permettant de préserver les emplois et la capacité hôtelière de notre Pays. Il espère également que le nouvel investisseur déploiera les moyens nécessaires à la rénovation de ces deux hôtels de grand luxe, tous les deux étant classés, 4 étoiles pour le Moorea Lagon Resort exploité par Hilton, et 5 étoiles pour le Saint Régis Resort, exploité par Marriott.