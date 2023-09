Le groupe Wane va construire un centre commercial à Moorea

C’est sur un terrain de 8000 m2, situé à Maharepa, dans la commune de Paopao que le groupe Wane projette de construire un centre commercial. La mairie avait pourtant émis des réserves quant à la fourniture d’eau.

« Il y a eu des enquêtes et des manifestations. Bien sûr, ils peuvent construire mais ils ne pourront pas exploiter. C’est un projet innovant pour notre île mais, maintenant, c’est au niveau de la DCA -la Direction de la Construction et de l’Aménagement, Ndlr- ou du Pays », explique la première adjointe au maire de Moorea-Maiao, Elsa Keck

Le groupe Wane entend bien respecter l’interdiction formulée par l’APC et étudie, de ce fait, différents scénarios. « Dans le premier refus de l’Autorité de la concurrence, il y a eu des demandes qui ont été faites. On essaye d’y répondre au maximum pour pouvoir, éventuellement, obtenir une autorisation », souligne sa directrice, Nancy Wane. « S’il faut, ce sera un pas-de-porte qui sera vendu à un autre exploitant. Ou nous redéposerons un dossier devant l’APC », ajoute celle-ci.

L’éventualité d’une nouvelle grande surface de vente inquiète les petits commerces de l’île. C’est le cas des gérants de ce libre-service de 300m2 qui a obtenu les autorisations pour construire une plus grande structure de 790m2. Mais l’arrivée possible d’un futur concurrent, à une centaine de mètres, change la donne.

« Ce qui va changer, c’est clairement notre motivation de faire ce projet. On n’a pas forcément envie d’être voisin d’un projet d’une aussi grande ampleur sur Moorea et de devoir faire la guerre avec ce Carrefour qui a toutes les cartes en main pour nous faire du mal entre guillemets », témoigne anonymement l’un des gérants du magasin.

« Structures trop grosses pour une petite île » Une commerçante de Moorea

« Ce sont des structures trop grosses pour une petite île », estime pour sa part Aurélie Lecouvreur, gérante d’un magasin à Maharepa, « cela dénature un peu le paysage. Les touristes qui arrivent ici ont envie d’authentique. On le sait. Retrouver les mêmes supermarchés qu’à Tahiti ou n’importe où dans le monde, on trouve que c’est dommage alors qu’il y a des petites structures, plus locales, qui sont complétement adaptées ».

Certains magasins franchisés, eux, ne pensent pas être impactés. « On est dans le groupe U maintenant. Je ne pense pas que cela nous touchera. Ce seront plutôt les magasins de Maharepa », veut croire Pahi Motumoana, gérante d’un commerce à Afareaitu

La population, elle, est mitigée. « On a tout ce qu’il faut à portée de main. On a déjà U, Champion et des petits magasins. Carrefour c’est mieux pour Tahiti, pas pour Moorea. On a déjà du monde chez nous alors ça fera encore plus de monde », dit une habitante.

Les travaux de ce centre commercial devraient débuter dans le courant de l’année. La concurrence s’annonce rude sur l’île sœur.