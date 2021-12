Le grand marché de Noël de Papeete bientôt annulé ?

“C’est un événement incontournable. Décembre est le mois le plus important de l’année pour nous” lance Dany Dana, président de l’association Papeete Centre Ville.

Le marché de Noël à Papeete doit avoir lieu dans quelques jours : les 10 et 11 décembre. Un événement qui concerne 120 exposants déjà inscrits et plus de 400 commerçants du centre. Tous ont déjà payé leur stand, prévu leur stock, et comptent sur le marché de Noël pour se relever de la crise : “Il y a des enjeux économiques, mais aussi des enjeux psychologiques énormes” précise Dany Dana qui déplore le silence du haut-commissaire et pointe les incohérences des textes : “Ils ne savent pas quoi nous répondre. Ils ne nous disent ni oui ni non, ils disent qu’ils voient avec leurs avocats. Alors nous, on fait quoi en attendant ? Ils n’ont pas prévu de texte, rien, concernant notre situation. Ils ne sont pas conscients de l’impact qu’une telle annulation pourrait avoir”.

En effet, le marché de Noël est organisé en plein centre-ville, dans un espace public, qu’il est impossible de délimiter. Créer des points d’entrée et de sortie pour contrôler les pass sanitaires serait impossible à mettre en place : “On est prêt à trouver une alternative, sur l’agencement des stands par exemple. On demande une dérogation. C’est possible ! On est prêts à respecter toutes les mesures barrières. On sait le faire, cela fait plus d’un an qu’on les respecte !“.

Si le marché n’avait pas lieu, la perte financière serait énorme : des dizaines de millions de Fcfp sont en jeu. “On ne va pas se laisser faire” ajoute Dany Dany.

Pour rappel, en 2020, le marché de Noël de Papeete avait déjà subi une annulation.