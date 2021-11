Le Gouvernement transmet à l’Assemblée le budget 2022

Après un budget 2021 qui était en régression de 2,6% par rapport à 2020, tout en restant sur sa ligne de conduite et sur le tryptique, Cohérence – Volontarisme – Réalisme, celui de 2022 est en augmentation de 10,7%, par rapport à 2021 avec 186,5 milliards Fcfp.

Dans l’esprit, ce budget 2022 s’inscrit dans la continuité Cohérence – Volontarisme – Réalisme, et se caractérise également par la Relance. Il permet de poursuivre et même d’accélérer les investissements liés au plan de relance 2021-2023, sans oublier la solidarité et l’accompagnement de ceux qui ont été touchés par les effets de la crise sanitaire, comme l’a annoncé le Président du Gouvernement dans son allocution sur le débat d’Orientation budgétaire à l’Assemblée de la Polynésie française. L’environnement macroéconomique dans lequel évolue notre collectivité suite à la crise sanitaire a été pris en compte dans les priorités portées par ce projet de budget 2022.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Ce budget, déposé à l’Assemblée de la Polynésie française, sera présenté à la commission Economique le 24 novembre prochain.

Le vote de l’Assemblée de la Polynésie française interviendra en séance plénière le 2 décembre 2021.