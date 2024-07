Le Cesec dit niet au projet de réforme du code de la concurrence

Le projet de loi de Pays de modification du code de la concurrence pour élargir le contrôle des marges des entreprises sur certains produits importés n'a pas reçu l'avis favorable du Cesec (Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie Française), ce mardi. En cause, un manque de concertation avec les professionnels concernés et un besoin de clarification sur les secteurs d'activité visés par le gouvernement.