La TVA sociale à 1% adoptée

À la veille de sa mise en application, la Contribution pour la solidarité (CPS) (ex TVA sociale), passe donc de 1,5% à 1% comme annoncé par le gouvernement la semaine dernière. Une modification de la loi de Pays soumise au vote de l’Assemblée de Polynésie ce matin et adoptée par 38 voix pour. Du côté de l’opposition, on pointe du doigt un dispositif fiscal appliqué "dans la précipitation".