Le retour des touristes internationaux au centre des discussions

Conditions d’entrée et de séjour des voyageurs en Polynésie : la première partie de la réunion a permis d’apporter des précisions sur les protocoles sanitaires. Objectif ? Aboutir à des protocoles finalisés dans le courant de la semaine du 15 juin. Jean-Marc Mocellin a, par ailleurs, présenté la « Charte de politique commerciale commune », demandée par certains professionnels, et qui a fait l’objet d’une large concertation avec pour objectif de s’accorder sur une stratégie et démontrer ainsi la cohésion du secteur touristique polynésien.

En effet, la fermeture des frontières et l’arrêt des liaisons aériennes, a gravement affecté l’industrie touristique mondiale et particulièrement en Polynésie. Les annulations ont été nombreuses et les réservations pour les prochains mois ont été rares.

Ainsi, en anticipation de la réouverture des frontières aux touristes, il est recommandé que tous les acteurs du tourisme appliquent une politique commerciale commune et solidaire, l’objectif de l’engagement proposé étant de relancer et d’encourager la reprise des réservations de séjours en Polynésie française en proposant une plus grande flexibilité des conditions de réservation, de report ou d’annulation aux potentiels voyageurs, compte tenu des aléas et des risques de perturbations qu’ils peuvent subir en ce moment.

A l’occasion de cette rencontre, de nombreux professionnels ont décidé d’adhérer à cette démarche et de signer cette charte.

Enfin, Tahiti Tourisme a annoncé le lancement de sa nouvelle campagne de communication internationale, « Renouez avec l’essentiel à Tahiti et ses îles », invitant les voyageurs à un retour aux valeurs essentielles, à ses relations avec la nature, et à d’autres cultures. La campagne mise notamment sur le « statut de pays exempt de Covid-19 ».

Cette campagne digitale se déroulera par étape, avec une première phase de sensibilisation destinée à inciter les voyageurs à rêver à nouveau de Tahiti Et Ses Îles. Une seconde phase les encouragera à réserver leurs vacances en consultant les offres de séjours disponibles sur les sites internet de Tahiti Tourisme, en sollicitant un devis de séjour sur mesure auprès d’un spécialiste de la destination, ou encore, en réservant directement auprès des professionnels touristiques. Voyager de nouveau vers Tahiti Et Ses Îles devient donc une perspective réelle avec l’annonce récente de la réouverture des frontières internationales le 15 juillet, après deux mois de fermeture.

Cette campagne de communication traduite en 9 langues (Français, Anglais, Italien, Espagnol, Portugais, Allemand, Japonais, Mandarin et Coréen) est lancée sur les 19 marchés étrangers ciblés par Tahiti Tourisme. Le lancement dès vendredi sur les marchés anglophones et francophones, sera suivi par les autres marchés.

La réunion s’est achevée par un tour de table des programmes de vols des compagnies aériennes internationales et domestique, des calendriers de réouverture des établissements d’hébergement terrestres, flottants et des activités touristiques représentant les différents segments du tourisme polynésien. Plus globalement, les perspectives de reprises ont été discutées.