La Polynésie pourra bénéficier du plan de relance post-covid de la Caisse des Dépôts

En marge des rencontres institutionnelles qu’il mène actuellement à Paris, le Président Edouard Fritch a été reçu, lundi, par Hervé Tonnaire, directeur des outre-mer, directeur régional Pacifique de la Banque des Territoires, et par plusieurs membres du comité de direction de la Banque des Territoires. Le Président de la Polynésie était quant à lui accompagné du ministre des Finances et de l’économie, Yvonnick Raffin, de la ministre du Tourisme et du travail, Nicole Bouteau, du Président de l’Assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, et du sénateur Teva Rohfritsch.

Début septembre, la Caisse des Dépôts a annoncé son plan de relance post-Covid qui mobilise en fonds propres 26 milliards d’euros sur 5 ans. Le plan s’articule autour de quatre axes : transition écologique, logement, soutien aux entreprises et cohésion sociale.

La Polynésie pourra bénéficier de l’intervention de la Caisse des Dépôts au travers de la Banque des territoires et de la Banque Publique d’Investissement (BPI) afin de soutenir les projets structurants du Pays mais également les entreprises polynésiennes fortement impactées par la crise notamment dans le secteur du tourisme. Cet appui pourra intervenir en financement via des prêts, de l’aide à l’ingénierie ou de l’investissement en capital.

En Polynésie française, l’intervention de la Caisse des Dépôts portera prioritairement sur les secteurs du tourisme, de la santé, du logement social et du développement durable, l’objectif principal étant d’accélérer la transition écologique et le passage à une économie plus inclusive. Le ministre des Finances et la ministre du Tourisme tiendront des réunions techniques avec la Banque des Territoires dans le courant de la semaine afin d’avancer sur ces différents sujets.

En conclusion de cette rencontre très constructive et afin de rendre plus efficient le partenariat entre la Banque des Territoires et la Polynésie française, le Président Edouard Fritch a confirmé la nécessité d’ouvrir un bureau de la Banque des Territoires à Tahiti. Cette présence est d’autant plus importante dans ce contexte de crise économique majeure.