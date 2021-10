La Polynésie “plus jamais confinée” selon Edouard Fritch

En déplacement sur l’île sacrée, le gouvernement a rencontré une trentaine de professionnels samedi. Edouard Fritch a tenu à faire le point sur la situation sanitaire en Polynésie, avant d’expliciter sa vision de l’obligation vaccinale et de partager son inquiétude sur une éventuelle relance de l’épidémie dans les prochaines semaines.

Le président du Pays a également affirmé que la Polynésie ne sera plus jamais confinée, même si la situation sanitaire vient à s’aggraver. “Un confinement ne sera plus possible, car le pays n’a plus les ressources nécessaires pour consacrer des moyens financiers supplémentaires pour sauver nos entreprises et nos travailleurs, même sous la forme d’emprunt”, indique le communiqué de la présidence. Edouard Fritch a mis l’accent sur l’importance de la responsabilité de chacun quant au respect des mesures sanitaires. Il a aussi rappelé que la vaccination est le seul moyen d’endiguer cette pandémie.

Pour faire suite à la rencontre du gouvernement et des patrons à Tahiti vendredi, la ministre du Tourisme a détaillé la manière dont la loi s’appliquera dans les entreprises. Les acteurs économiques de Raiatea ont également abordé le sujet des croisières touristiques et des difficultés rencontrées durant toute l’épidémie. Nicole Bouteau leur a confirmé que les croisières peuvent désormais reprendre.

Le tourisme est l’une des activités économiques majeures de Raiatea. Comme partout en Polynésie, les prestataires du secteur ont souffert de la crise sanitaire. Les professionnels ont assuré être prêts à accompagner la relance économique du Pays.