La Polynésie, deuxième territoire d’outre-mer où la vie est la plus chère

Avec un écart de 31% avec l’Hexagone, la Nouvelle-Calédonie arrive en tête des territoires ultramarins les plus coûteux, juste devant la Polynésie française (30,8%) indique l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee) portant sur l’année 2022.

Cet écart dépasse largement ceux constatés dans les départements d’outre-mer (16% en Guadeloupe, 14% en Martinique et en Guyane, 10% à Mayotte et 9% à la Réunion).

L’étude tient compte des modes de vie propres à chacun des territoires comparés. Ainsi, un ménage métropolitain qui conserverait ses habitudes de consommation en Nouvelle-Calédonie augmenterait ses dépenses non pas de 31%, mais de 43%.

Les écarts de prix s’expliquent avant tout par ceux des produits alimentaires qui sont 78% plus chers en Nouvelle-Calédonie, suivis par le logement (+ 30%) et les services d’hôtellerie-restauration (+ 77%). Seuls les transports et la catégorie « autres biens et services » sont près de 10% moins coûteux qu’en France métropolitaine.

Si l’écart de prix global est toujours plus marqué entre la France hexagonale et la Nouvelle-Calédonie, comparé aux autres territoires ultramarins, il a toutefois tendance à se réduire pour la Nouvelle-Calédonie, passant de 34% en 2010 à 33% en 2015, puis 31% en 2022, tandis qu’il se creuse pour les autres départements d’outre-mer.