La hausse des prix poursuit son ralentissement

Sur un an, en glissement entre octobre 2022 et octobre 2023, l’indice général des prix à la consommation augmente de 1,4 %. En moyenne, sur les douze derniers mois, cette variation est de 4,6 %. Ainsi, mesurée sur un an, la hausse des prix continue de ralentir.

L’évolution de l’indice des prix à la consommation au cours du mois d’octobre s’explique d’abord par la baisse des prix des produits alimentaires (- 0,9 %), principalement tirés vers le bas par les prix des produits de la mer (- 3,2 %) et des viandes (- 1,3 %), ensuite par l’hôtellerie, café, restauration (- 0,1 %) à travers la baisse des prix des services de restauration (- 0,2 %) et enfin par la baisse des prix des boissons alcoolisées (- 0,8 %).

D’autres prix de produits et services baissent également : ceux de la communication (- 0,1 %), avec la diminution des prix des équipements de téléphonie (- 1,7 %), ceux de l’ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison (- 0,1 %) et ceux des loisirs et culture (- 0,1 %).

À l’inverse, des hausses de prix sont constatées sur les articles d’habillement et articles chaussants (+ 1,7 %), sur les transports (+ 0,2 %) et sur les autres biens et services (+ 0,1 %).

L’inflation mesurée en Polynésie française au cours des douze derniers mois ralentit :

