Kelly Asin-Moux en tête à la CCISM, pas de siège pour Stéphane Chin Loy

Les résultats provisoires des élections consulaires à la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM) sont tombées hier soir, sur le coup de 18h. Kelly Asin Moux et sa liste CCISM 2028 sont en tête avec 40% des voix (3906 bulletins exprimés) au total et la majorité des suffrages aux collèges du commerce, de l’industrie et des services. L’Union des Chefs d’Entreprises du Fenua menée par Jean-Paul Tuaiva sort en tête au collège des métiers. Stéphane Chin Loy, le président sortant qui briguait son troisième mandat, serait battu partout

Les résultats définitifs seront communiqués ce vendredi 30 juin à l’issue de la commission électorale.

Contacté par TNTV, Kelly Asin-Moux confirme les premières tendances mais attend les conclusions de la commission électorale avant toute annonce officielle.

L’organisation des élections a été compliquée dans les communes de Punaauia et Papeete, qui n’attendaient pas tant d’affluence aux bureaux de vote. Les résultats définitifs seront communiqués ce vendredi 30 juin à l’issue de la commission électorale.

Aéroport de Tahiti-Faaa, extraits Kbis… des dossiers brûlants

Le président de la CCISM et les 36 élus membres titulaires de la chambre, tous issus des quatre collèges, seront élus pour cinq ans. Plusieurs dossiers en suspens les attendent, entre la poursuite ou non du projet de pôle de convergence économique lancé par Stéphane Chin Loy, la relance de l’appel d’offre par l’État pour la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, ou l’accélération du délai d’obtention des extraits Kbis.